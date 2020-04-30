新冠肺炎（COVID-19）疫情造成全球逾318萬人確診，22萬多人死亡，許多國家都採取封城措施，以防此疫情撗散，不少人也因無法返國，出現憂鬱煩燥現象。泰國一名滯留當地的英國男子，疑因長期無法返國情緒不穩，與妻子吵架後，竟將妻子從8樓陽台拋下，所幸落到7樓陽台才避免悲劇發生。

據「泰國網」報導， 泰國羅勇府班昌縣警方28日接獲報案，1名56歲泰國女子，被外籍丈夫從公寓8樓房間扔下，傷勢嚴重，警方獲報立即趕往現場，發現一名女子躺在公寓7樓陽台上，髖部及左腿骨折，緊急將她送往醫院治療。

警方隨後在公寓8樓陽台上，看到該名女子的外籍丈夫，雙手合十喃喃自語，似在祈禱，身旁還放有一把剪刀。工作人員擔心他想不開會跳樓，便找來會說英語的人，與該男子進行2個小時勸解，他才配合警方調查。

經來才知，該名男子是英國人，與泰妻住在該公寓8樓，事發前疑因泰國封城無法回國心裡煩躁，當天一整個上午都與妻子在吵架，雙方還發生肢體衝突，英國男子一時失控，才會將妻子從8樓公寓陽台扔下，所幸落到7樓陽台才避免悲劇發生。

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(中時電子報)