由於美Fed（聯準會）例會後，公開表態將支持振興經濟到底，且維持短期聯邦基金利率幾近零格局未變，使市場對美股領軍全球主要股市的波段資金行情仍樂觀期待。加上道瓊工業指數在周三大漲逾500點，激勵台股周四甫開市即跳高大漲，早盤最高點一度來到10924點，直逼年線10968點附近，之後逢高檔獲利回吐賣壓出籠，短線漲幅稍收歛。

匯市方面，新台幣兌美元匯價今持續強升，在熱錢簇擁下，甫開市雖暫報小升0.1分，為29.95元，但這也是周四早盤的最低價，之後新台幣一路向上升，一度來到29.82元，大幅升值1.31角，而迄上午9：17的報價仍達29.856元，仍強勢升值9.5分。

台股早盤在台積電、股王大立光持續領軍向前衝下，使被動元件、矽晶圓與IC設計等電子族群也勇猛前進，加上國際油價大漲，刺激塑化類股短空出盡，由台塑四寶掌帥印，多呈大漲榮景；此外，金融保險族群包括國泰金、兆豐金、中信金、富邦金與第一金等則擔當穩盤角色，使盤勢開高之後欲小不易。

迄上午9：32的加權股價指數暫報10903點，大漲131點，漲幅1.22%，成交609億元。

(工商 )