在台灣的家庭中，不吝嗇把愛表現出來，但是把愛說出口真是比登天還難，就連稀鬆平常的感謝，都艱澀的說不出來。

今年母親節前夕，小編收到一封非常特別的來信。他是中時電子報的忠實粉絲，從小媽媽就訂國語日報給他看，望子成龍的心意，溢於言表，希望藉由中時電子報的力量，來幫助他有勇氣表達對媽媽的愛與感謝。

製作團隊引導粉絲說出媽媽的需求與想要送媽媽的禮物是什麼，藉此幫助粉絲。

許多年輕人，為了更好的薪資水平、更多的工作機會、更有可能的升遷管道，選擇離鄉背井北上討生活，這位粉絲也不例外。回家的次數變少，縱使常常打電話回家噓寒問暖，但是媽媽每次問他什麼時候回家，總是讓他不知道如何說才能不傷到媽媽的心。

在跟粉絲了解與討論過後，其實是很關心媽媽的，知道媽媽每天最喜歡到菜市場逛逛，跟老攤販敘敘舊聊個天，這是她每天最大的樂趣，但是沒有駕照的媽媽每天拎著大包小包，跟媽媽講電話的時候，雖然很小聲，還是聽得到媽媽敲打雙腿緩解痠痛的聲音。

製作團隊帶著粉絲和媽媽一起來到eMOVING的門市，店員專業且親切的解說。

粉絲很認真地做了相關的功課，發現eMOVING有很多款電動自行車，是免加油、免牌、免照、免驗車及免燃料稅的五免特性電動自行車！

媽媽一看到Shine，眼睛都亮了！歐風美型的外觀設計，全車(不含電池)小於40kg的羽量級車體重量，在人來人往的菜市場也能輕盈地穿梭自如，美型大面積座墊，讓媽媽在騎乘時沒有壓迫感，可以維持最舒適的坐姿，寬敞還附有掛鉤的腳踏墊，買完菜的袋子通通都可以掛在這。

時尚流線的外型、美型簡約的大燈、寬敞平穩的腳踏墊、好放好拿又穩固的前置籃。

這麼理想的電動自行車，看得出來，媽媽已經非常心動了，精打細算的媽媽，還是忍不住想了解電池得耐用度。eMOVING Shine不但可以透過自行車本身直接充電，也可以將車廂內僅5.3公斤的鋰電池帶回家中，僅需充電3-4個小時，就可以騎乘40km。

車廂內的電池續航力高，媽媽也能輕鬆拿取，非常方便。

為提前歡慶母親節，eMOVING推出「母親節送禮我最划算專案」，即日起至5/31(二)止，購買電動自行車eMOVING Shine與Bobe，可搭配電池月租299元，以嘉義市汰舊換新補助為例，汰舊換新空車價只要18,800元，可再享15期分期0利率優惠！難怪粉絲在媽媽來到門市試乘前，已經霸氣付錢，就等媽媽騎回家。

簡易好操作、車身輕巧又好牽好騎等特性，對於媽媽外出買菜或代步相當便利，還可以減少搭乘大眾交通工具接觸人群以降低感染風險。

輕巧好騎乘的eMOVING shine電動自行車，沒有駕照的媽媽騎得笑嗨嗨。

看著媽媽的背影，原來那個偉大、屹立不搖的媽媽，老了。粉絲不禁感嘆，他從來沒看過媽媽這麼開心、快樂的樣子，幸好透過這次的圓夢計畫，讓媽媽感受到他的關心與關愛。

工作忙碌之餘，別忘了在家等帶你的老母親，只等著你的一句，「媽媽母親節快樂，我愛妳！」

作兒女的你別吝嗇多跟媽媽表達內心的愛。

(中時電子報)