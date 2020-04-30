北韓領導人金正恩已多日未露面，下落眾說紛紜，生死未卜。據外媒最新消息指出，金正恩因重病無法說話，政權已轉交親信，而大陸、北韓邊境氣氛詭譎，也傳出情勢相當緊張。

金正恩生死成謎，植物人、腦死等傳聞不斷，也傳出他人人在元山市騎馬、海上玩「噴氣滑雪」，甚至還在推特轉發美國總統川普的推文，妹妹金與正還PO出合照，不過事後被發現是假帳號。

據《亞洲自由電台》報導，消息指出，金正恩10天前腦血管破裂，出血情況相當嚴重，雖手數後脫險，但仍處於重症狀態，目前意識清楚但說話困難，軍權已暫交給叔叔金平日，妹妹金與正則負責朝鮮勞動黨務與對外事務，但這些異動都是臨時安排，並不會對外公開。

大陸、北韓邊境似乎也出現狀況，當地居民表示，日前傳有北韓士兵叛逃遭大陸邊境軍槍擊，送醫後竟發現確診新冠肺炎，該居民認為恐與北韓疫情失控有關，有3千多人感染，但目前官方並未證實消息。

金正恩神隱加上邊境擾動，所以目前中朝邊境情勢緊張，大批軍隊和重裝備已被運往丹東方向，且嚴禁外地人進入。該居民透露，若金正恩真的命在旦夕，邊境恐引發戰爭。

(中時電子報)