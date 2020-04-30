配合中央51連假防疫措施，台南新化虎頭埤風景區管制入園車輛數。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

配合中央51連假防疫措施，台南新化虎頭埤風景區管監控入園人數。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

配合中央防疫措施，台南新化虎頭埤風景區管志工引導遊客實名制填寫。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

清明連假期間才因被國家級警報影響，遊客驟降的台南新化虎頭埤風景區，為了有效防疫、管控人流，讓遊客安心入園，觀旅局立即研議裝設遊客流量智慧偵測系統，目前已在測試中，51連假正式上路，成效良好的話將推廣到其他景點。

清明連假國家級警報發布後一、二日，虎頭埤風景區購票入園人數曾一度跌破百人，不過，數周來遊客有漸漸回流趨勢，但交通部日前匡列51連假全台234個示警熱點，台南占了27個，虎頭埤再度上榜。

台南市長黃偉哲認為，虎頭埤需收門票入場，遊客是分不同時間進去，上百公頃的園區對遊客來說並不覺擁擠，景區空曠開放卻被列入警示景點，頗不合理，不過仍會秉持防疫優先，積極推動相關的防疫措施。

觀旅局長郭貞慧表示，國家級警報原來用意在善意提醒大家連假期間避開進出人多的風景區，希望民眾共同配合防疫，目前配合51連假，以虎頭埤風景區為示範點，將採智慧偵測系統進行園區遊客流量控管，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。

觀旅局於園區出入口裝設攝影機監控系統，可以掌握入出園遊客人數、車數，又不會侵犯遊客隱私權，這套系統已上線測試，51連假將正式啟用。

目前園區內外停車位總數大約有800部，配合中央防疫管制規定，防疫期間統一由前門進出，進入園區內車輛為150部，若超過總量，車輛將採一出一進方式入園，或請遊客轉往其他景點，觀旅局也請遊客體諒配合。

(中時 )