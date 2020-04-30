5G 商轉倒數前夕，根據各家電信業報給 NCC 全台 4G 用戶數字，傳出電信同業以 2、3 月用戶總數，探討誰是電信二雄的消息。台灣大表示，若僅以用戶數來論高下，在數字背後 仍需深入拆解代表長租之月租型用戶與短約型預付卡用戶的佔比，才能看出數字背後真正的 意涵。目前台灣大月租型用戶數穩定成長並持續拉開與同業的差距，惟預付型用戶數在疫情 管制入境後頗受衝擊，但不影響財務表現，台灣大第一季電信營業利益 (EBIT) 仍呈現正成長。

台灣大指出，電信業用戶數可分為預付型(Pre-paid)與月租型(Post-paid)兩種。若觀察 「月租型用戶」，台灣大第一季的「月租型用戶」達 571.8 萬戶，勝過該同業的 536.1 萬 「月租型用戶」，雙方差距達 35.7 萬戶，比去年同季的差距 32.5 萬戶，差距幅度仍在加大 中，顯示台灣大在「月租型用戶」的經營上，有較好的成績。

另一方面，在大宗向為外籍旅客及外籍勞工的「預付型用戶」上，近期因疫情之故，入境 人數大幅降低，台灣大預付型用戶數成長受到影響，雖受創較同業為重，但未來入境管制解 除後，預付型用戶數預計將回到正常水位。

綜合預付型及月租型用戶數上的消長，出現台灣電信市場總用戶排名變化的說法，台灣大 表示可以理解。而如果同步檢視月租型、預付型用戶消長對各家電信業者獲利表現的影響， 台灣大第一季電信事業營業利益 (EBIT) 年成長達 1.9%，而該同業的電信事業營業利益則 是年減 3.3%，可見端倪。

台灣大林之晨總經理表示，當純電信獲利空間持續萎縮，期待大家都能加速、順利轉型， 同時，他也期待更健康優質的競爭，做大市場，帶動台灣整體邁向更美好的未來，讓電信轉 型成為繼防疫之後，台灣下一個被世界學習的典範。

(中時電子報)