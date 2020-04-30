勇士球星柯瑞與老婆艾莎之間的模範夫妻形象，竟被「閃電俠」韋德藝人老婆尤尼恩一語戳破！最近在柯瑞夫妻與韋德夫妻進行直播互動之際，尤尼恩竟然自爆當年曾勸艾莎跟柯瑞離婚，也讓一旁的韋德連忙說：「我代表全家人跟你道歉！」

柯瑞跟艾莎從高中就陷入熱戀，直到2011年才正式結婚，目前兩人育有兩女一子，儘管柯瑞在籃球事業上面取得空前成功，艾莎也在自己的餐廳與直播事業闖出一片天，兩人婚姻關係向來親密和諧，外界也始終認為他們算是模範夫妻。

沒想到柯瑞夫妻的模範形象，竟被尤尼恩所說的話完全打破，「我當時只在想，親愛的艾莎，既然這種事情和好機率很低，你們應該現在分手，去嘗試跟別人發生關係吧，我當時所說的話雖跟現在講的不太一樣，但意思不就差不多嗎？」

艾莎也在直播間證實了這件事情，她們的這段對話發生在多年前勇士球員托瑞爾萊特的生日派對上，當然後來並未爆發柯瑞夫婦離婚的憾事，兩人還是成功修補裂縫，更持續保持模範夫妻形象至今，沒想到這件事竟被尤尼恩當作玩笑說出。

眼見自己爆料可能造成柯瑞夫婦無謂困擾，尤尼恩連忙強調自己對柯瑞夫婦只有尊重與關愛，畢竟他們已是近10年好友，「在我遇到的人們中，很少有人關係始終如一，但當人們問我柯瑞夫婦之間關係是真實的嗎？我的回答永遠是肯定的！」

(中時 )