宋承憲近日又按讚劉亦菲自拍。（圖／翻攝自宋承憲微博）

「韓國歐巴」宋承憲與小11歲「神仙姐姐」劉亦菲2015年合作電影《第三種愛情》爆出假戲真做，異國戀談了3年，2018年宣告情變，兩人分手後幾乎零互動，今(30日)卻有網友發現宋承憲竟悄悄地按了劉亦菲的絕美自拍照讚，引來網友聯想兩人感情回溫。

宋承憲2015被大陸狗仔拍到住進女方香閨，兩人之後大方認戀，劉亦菲還曾親自飛到韓國為男友慶生，卻不斷傳出情變，宋承憲也同步否認，並澄清希望早日成家，稱兩人以結婚為前提交往，2018年卻雙雙宣布分手，因繁忙行程自然而然疏遠。

而宋承憲後來上節目透露，自己很羨慕身邊朋友結婚，但覺得婚後生活應該跟想像不同，可能有時要為了照顧孩子很難與朋友見面，直言為此差異感到苦惱，被推測是情變理由之一。而今有網友發現，宋承憲最近悄悄按了劉亦菲於24日發的自拍，又掀起正反兩極議論。

有支持兩人的網友表示兩人應還是好朋友，樂觀其成，也有人不同意說：「他自己還要表演到什麼時候，又尷尬又搞笑」、「一想到劉亦菲和宋承憲交往過，我心裡都不舒服呢」、「前任就不要在出現在別人的生活了吧？」、「都分手了啊，拔刀吧，劉亦菲是我的」。

(中時電子報)