周揚青遭爆是白富美，更有網友循線發現，她的父親疑似是是曾任職中國銀行副行長的周載群，如果消息屬實，名嘴吳子嘉也分析他這輩子已毀了，下輩子記得把「下半身管好」。

吳子嘉在《關鍵時刻》透露，如果周揚青真有這個背景，大家一定想跟她交往，「因為知道她的爸爸是中國銀行的高層領導，她到每一個省市去，該地的分行行長，都一定會設法跟她接近跟接待，等於吃遍大江南北的人物」，所以他也懷疑羅志祥在大陸的發展，無形中有得到某種程度後面暗助的力量。

而從周揚青的手段來看，可看出她很有條理，「她一直忍了9年然後才發動，所以你看這小孩子本身是很深沉的一個小孩，」，所以吳子嘉認為這是有家庭背景訓練出來的，手法就是不同，「她鬥爭的邏輯跟手法，到目前為止我看得出來，還沒有什麼人去站在小豬那邊，她就是一個成功的鬥爭者。」

而吳子嘉也「屍骨無存」形容羅志祥處境，表示他這一輩子結束了，因為恐會遭代言廣告、節目要求巨額賠償，而這也恰好可以給台灣藝人當作一個警惕，多加愛惜羽毛，只要行為稍有瑕疵，會非常嚴重。

(中時電子報)