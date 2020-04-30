國安局長邱國正今天在立法院備詢。(呂昭隆翻攝)

國安局長邱國正今天在立法院被媒體問到，是否接任國防部長，邱國正笑著以「真的沒有」4字回應。

立法院國防委員會今天邀請邱國正進行「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」專案報告並備詢，邱國正是在開會前接受媒體訪問時，作上述說明。

海軍敦睦艦隊官兵染疫，造成社會震盪，包括蔡總統與國防部長嚴德發都向國人道歉，嚴德發去留也成話題，不過，在磐石艦疫情控制且未擴大情況下，軍中高層人事是否調整，值得觀察。

(中時 )