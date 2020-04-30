接任國防部長？邱國正回應了 10:162020/04/30 中時 呂昭隆 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安局長邱國正30日在立法院受訪。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國安局長邱國正今天在立法院備詢。(呂昭隆翻攝) 國安局長邱國正今天在立法院被媒體問到，是否接任國防部長，邱國正笑著以「真的沒有」4字回應。 立法院國防委員會今天邀請邱國正進行「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」專案報告並備詢，邱國正是在開會前接受媒體訪問時，作上述說明。 海軍敦睦艦隊官兵染疫，造成社會震盪，包括蔡總統與國防部長嚴德發都向國人道歉，嚴德發去留也成話題，不過，在磐石艦疫情控制且未擴大情況下，軍中高層人事是否調整，值得觀察。 (中時 ) #國安局長 #邱國正 #國防部長 #立法院 #國防委員會 #海軍 #敦睦艦隊 #國防部長 #嚴德發 #磐石艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 有抗體仍確診 磐石艦再添1例 04:102020/04/26 生活新聞 美紀德艦18名水兵染疫 04:102020/04/26 國際大事 敦睦艦隊染疫前 蔡總統滿意度創歷史新高 13:422020/04/26 政治 磐石艦群聚已一周 指揮中心：最緊張時期已過 16:442020/04/26 生活 【國防布難掀2】國防部狂唬爛 支隊長扛封口壓力連線 08:432020/04/27 政治 磐石艦僅爆31確診 張上淳指海軍這件事做對了 14:292020/04/27 生活 敦睦艦隊官兵14天隔離後 需再做7天自主健度管理 18:212020/04/27 政治 國民黨想調敦睦艦隊文件 軍方：兩件機密 18:002020/04/27 政治 學者稱磐石艦至少12人還沒篩檢出來 04:102020/04/28 生活新聞 民進黨復議 阻國民黨調閱磐石艦日誌 04:102020/04/28 政治要聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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