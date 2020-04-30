路透倫敦報導，有消息人士透露，由於運費上漲，原本欲購買沙烏地阿拉伯原油的美國買家取消了至少7艘4月裝船的油輪，這可能導致沙烏地阿拉伯的石油出貨量低於預期。

這個消息反映出，一些買家並不急於吸納額外的石油，因為，儘管油價本月下跌至每桶16美元以下，創下本世紀最低水準，但是在各國政府採取封鎖措施遏止疫情蔓延後，對石油的需求也崩跌了。

今年3月，OPEC及俄羅斯等一些非產油國的減產協議破局之後，沙烏地阿拉伯下調了4月原油的官方售價，並誓言要提高出口；隨後，在各界瘋搶石油的情況下，油輪費用飆升，而沙烏地阿拉伯卻告訴買家，由於貨運市場的特殊情況，沙烏地阿拉伯擬削減對貨運費用的補償。

對此，一位消息人士表示，這扼殺了額外進口原油的經濟效益。另有人說，「因運費保護被取消，美國煉油廠退回了至少7艘超大型油輪（VLCC），如果有運費保護，他們可能接收這些原油。」

不過，截至目前，沙特阿拉伯國家石油公司沙烏地阿美仍未回應。

(旺報 )