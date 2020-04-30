避險需求下降，打壓周三紐約期金連4挫；因冠狀病毒(COVID-19)疫苗實驗結果樂觀，致市場對黃金避險需求下降，進一步打壓期金連4挫；分析師表示，全球累計新冠病毒確診病例突破310萬人，顯示疫情狀況仍然嚴峻，因此限制金價跌幅。

終場6月黃金跌8.8美元，報每盎司1713.4美元，7月白銀跌0.01美元，報每盎司15.32美元，7月白金漲4美元，報每盎司799.6美元，6月鈀金漲38.7美元，報每盎司1917.4美元。(商品行情網)

(時報資訊)