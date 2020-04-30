《商情》避險需求下降 打壓周三紐約期金連4挫 10:002020/04/30 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求下降，打壓周三紐約期金連4挫；因冠狀病毒(COVID-19)疫苗實驗結果樂觀，致市場對黃金避險需求下降，進一步打壓期金連4挫；分析師表示，全球累計新冠病毒確診病例突破310萬人，顯示疫情狀況仍然嚴峻，因此限制金價跌幅。 終場6月黃金跌8.8美元，報每盎司1713.4美元，7月白銀跌0.01美元，報每盎司15.32美元，7月白金漲4美元，報每盎司799.6美元，6月鈀金漲38.7美元，報每盎司1917.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #報每盎司 #避險需求 #打壓 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》獲利了結 打壓上周五紐約期金走軟 10:002020/04/27 財經 《商情》需求疲軟 打壓上周五BDI指數連4挫 10:002020/04/27 財經 《商情》賣壓湧現 打壓上周五紐約期棉挫近2％ 10:002020/04/27 財經 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME期鉛跌逾1.8％ 10:002020/04/27 財經 觀念平台－經濟脫鉤說易行難 04:102020/04/28 產業特刊 玉山銀行榮獲「台灣最佳銀行」大獎 19:052020/04/28 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股 區間震盪機率大 04:102020/04/29 證券．權證 《商情》避險需求下降 打壓周二紐約期棉連3挫 10:022020/04/29 財經 市場憂經濟放緩 日圓避險需求增 18:232020/04/29 財經 匯率期貨趨勢專欄－經濟放緩 日圓避險需求增 04:102020/04/30 證券．權證 財經熱門新聞 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 勞工紓困貸款 一銀鳴槍起跑 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 瑞德西韋療效驚人！ 川普要求快批准 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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