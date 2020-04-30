需求增加，激勵周三LME基本金屬期貨普漲；因主要金屬消費國中國需求增加，以及金屬生產國減產，皆提振市場對金屬投資意願，吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨普漲，其中期銅連3漲，並升至6周高點。

終場期銅上漲38美元，報每公噸5261美元；期錫下跌40美元，報每公噸15305美元；期鎳上漲21美元，報每公噸12315美元；期鋅上漲16美元，報每公噸1946.5美元；期鋁上漲1.5美元，報每公噸1506美元；期鉛上漲8.5美元，報每公噸1651.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)