《商情》需求增加 激勵周三LME基本金屬期貨普漲 10:002020/04/30 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求增加，激勵周三LME基本金屬期貨普漲；因主要金屬消費國中國需求增加，以及金屬生產國減產，皆提振市場對金屬投資意願，吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨普漲，其中期銅連3漲，並升至6周高點。 終場期銅上漲38美元，報每公噸5261美元；期錫下跌40美元，報每公噸15305美元；期鎳上漲21美元，報每公噸12315美元；期鋅上漲16美元，報每公噸1946.5美元；期鋁上漲1.5美元，報每公噸1506美元；期鉛上漲8.5美元，報每公噸1651.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #激勵 #基本金屬 #期貨 #普漲 #金屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 期貨與選擇權論文徵集 開跑 04:102020/04/27 證券．權證 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME期鉛跌逾1.8％ 10:002020/04/27 財經 《其他股》鋅價不振拖累 鋼聯首季轉虧 14:322020/04/27 財經 美多州重啟經濟激勵市場 美股開盤漲逾360點 21:352020/04/28 財經 矗霖油壓自動送料裁斷機 無塵室廠房最佳專用機 04:102020/04/29 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－原油期走勢 保守以待 04:102020/04/29 證券．權證 《商情》買盤進場 支撐周二LME基本金屬期貨普漲 10:022020/04/29 財經 《商情》空頭回補 激勵周二紐約期棉走強 10:172020/04/29 財經 工商社論》如何看待前所未有的負油價現象 04:102020/04/30 財經要聞 零確診激勵 新台幣再現2字頭 04:102020/04/30 財經焦點 財經熱門新聞 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 即時 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 川普驚爆1句解脫！油價狂噴有救了 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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