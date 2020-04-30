需求疲軟，打壓周三BDI指數連7挫；因巴拿馬型船和海岬型船的運價下跌幅度大於市場預期，引發投資人擔憂需求疲軟，致波羅的海乾散裝運價連7挫；波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌12點，跌幅1.83%，終場收作643點；海岬型運費指數(BCI)下跌19點，跌幅2%，收盤報926點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌11點，跌幅1.5%，收作720點；超輕便極限型運費指數(BSI)逆勢上漲7點或1.76%，終場以404點作收。(商品行情網)

(時報資訊)