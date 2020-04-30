《商情》需求疲軟 打壓周三BDI指數連7挫 10:002020/04/30 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求疲軟，打壓周三BDI指數連7挫；因巴拿馬型船和海岬型船的運價下跌幅度大於市場預期，引發投資人擔憂需求疲軟，致波羅的海乾散裝運價連7挫；波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌12點，跌幅1.83%，終場收作643點；海岬型運費指數(BCI)下跌19點，跌幅2%，收盤報926點。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌11點，跌幅1.5%，收作720點；超輕便極限型運費指數(BSI)逆勢上漲7點或1.76%，終場以404點作收。(商品行情網) (時報資訊) #指數 #疲軟 #BDI #運費 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－美股三大指數反彈逢壓 04:102020/04/27 證券．權證 《商情》獲利了結 打壓上周五紐約期金走軟 10:002020/04/27 財經 《商情》需求疲軟 打壓上周五BDI指數連4挫 10:002020/04/27 財經 《商情》賣壓湧現 打壓上周五紐約期棉挫近2％ 10:002020/04/27 財經 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME期鉛跌逾1.8％ 10:002020/04/27 財經 《盤中解析》「權」力出擊 狂飆200點 11:592020/04/27 財經 《盤後解析》國巨帶頭衝 10550到手 15:062020/04/27 財經 定期定額萬元獲利法 統一MSCI ETN跟漲逾1成 04:102020/04/28 證券．權證 《商情》避險需求下降 打壓周二紐約期棉連3挫 10:022020/04/29 財經 用PX Pay領口罩 全聯5大貼心服務付運費 00:012020/04/30 消費 財經熱門新聞 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 即時 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 川普驚爆1句解脫！油價狂噴有救了 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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