旺宏(2337)董事長吳敏求看好快閃記憶體產品價格可望調漲，帶動法說會後股價續揚；也激勵同業華邦電(2344)今早股價開高。美國記憶體大廠美光周三大漲近10%，南亞科(2408)早盤亦開高。記憶體製造廠第二季展望穩健，股價走揚。

旺宏周三召開線上法說會，第一季受惠宅經濟，淡季營運不淡，第一季稅後淨利12.22億元，季增63%，年增7.38倍，每股純益0.67元。

旺宏董事長吳敏求表示，今年成長動能將來自NAND Flash與高密度NOR Flash，NOR與NAND第二季都已啟動漲價，下半年還有漲價空間；目前各廠產能近滿載，第二季營運預期與第一季相近，上半年可望優於往年同期，今年業績表現應可優於去年。

隨著應用增加，吳敏求預期，高密度NOR Flash與8Gb以下的低密度SLC NAND Flash市場都可能出現供需失衡情況，高密度NOR Flash供需失調情況不排除延續到明年。旺宏第二季NOR Flash價格平均漲幅約個位數，SLC NAND則漲1-3%。

旺宏看好NOR Flash價格後續仍有漲價的空間，也帶動買盤湧進華邦電。

DRAM大廠南亞科第二季營運預估也仍穩健，今隨著美光大漲激勵股價。

DRAM廠南亞科總經理李培瑛於日前法說會表示，第二季出貨將與第一季持平，隨著伺服器等記憶體產品價格持續上漲，第二季平均售價可望較第一季微幅增加。若疫情能夠在第二季獲得控制，第二季及第三季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第三季，恐將影響全球經濟及就業情況，下半年市況則可能趨緩。

南亞科第一季同樣受惠宅經濟，銷量季增11%至13%，平均售價持平，營收144.19億元，季增9.9%。毛利率23.8%，較去年第四季下滑1.9個百分點，稅後淨利19.28億元，季增49.9%，每股純益0.63元。

(時報資訊)