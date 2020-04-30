經濟部將推出酷碰券來振興經濟，不過國民黨中央委員連勝文質疑，台灣各種的小吃店，包含夜市攤商在內，最少有幾十萬家，而絕大多數都是透過現金進行交易，所以經濟部所要推動的酷碰券，因為要綁行動支付，不知道到底能幫到多少這些苦撐待變的店家？

連勝文在臉書推薦台北市東區後巷的「高雄五福扁食」，他說這一家本土小吃從他父母親開始到他、再到他的小孩，三代都是這裡的忠實顧客。牆壁上還有他當年身材發福時，接受媒體訪問推薦這家店的報導，真的可以說是從小吃到大、從胖吃到瘦，最喜歡的鮮蝦扁食湯、紅油扁食以及涼拌冬粉真是幾十年來都吃不膩。

店家告訴他，過去這幾個月，外帶的人變多了，但實際來用餐的人卻減少，也就是許多上班族跟散客的生意都變少了。連勝文認為，這是台灣許多餐廳、小吃店及零售服務業共同遭遇的挑戰。

他呼籲大家在五一假期當中，如果要出門，只要做好防護措施，不妨以實際的行動去支持你所喜歡的餐廳、小吃店或是攤商，與心目中的愛店，一起共度難關。

(中時 )