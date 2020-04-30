大陸每年固定在三月下旬舉辦的博鰲論壇，今年因疫情防控，確定不辦。

據中新社報導，博鰲亞洲論壇30日正式確認，2020年不舉辦年會。博鰲論壇稱，當前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，人類衛生健康面臨嚴峻挑戰，世界經濟受到嚴重衝擊。為支持和配合國際社會的防疫措施，保障參會代表健康和安全，博鰲亞洲論壇理事會經過慎重研究，決定2020年不舉辦年會。

(旺報 )