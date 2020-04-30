外界瘋傳北韓領導人金正恩目前命危、生死不明。美國媒體的最新消息披露，引述平壤官方消息，證實金正恩10天前因為腦出血被送往平壤醫院搶救，最近剛脫離險境，仍處重症狀態，意識清醒但失去語言能力。目前軍權暫由叔叔金平日掌管、黨務及對外事務由妹妹金與正負責。

據美國《亞洲自由電台》報導，一位在朝鮮境外的不具名消息人士，引述平壤官方消息，證實了36歲的金正恩確實是10天前因腦部血管破裂，緊急送往平壤醫院搶救，最近才剛脫離險境。醫師指出，金正恩病情仍是重症狀態，雖然意識清楚，但言語困難，暫時失去了語言能力，必須絕對的靜養。

另一名知情人士引述朝鮮官員的話，表示金正恩已經將軍權暫時交給叔叔金平日，包括朝鮮武裝力量最高司令官。而妹妹金與正掌管朝鮮勞動黨黨務及對外事務，這項臨時性安排並非正式任命，故不會公開。

(中時電子報)