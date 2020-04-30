人類健康受挑戰 博鰲亞洲論壇做這決定 10:112020/04/30 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報》報導，博鰲亞洲論壇於30日正式確認，2020年不舉辦年會。博鰲論壇稱，當前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，人類衛生健康面臨嚴峻挑戰，世界經濟受到嚴重衝擊，為支持和配合國際社會的防疫措施，保障與會代表健康和安全，博鰲亞洲論壇理事會經過慎重研究，決定2020年不舉辦年會。 (旺報 ) #論壇 #博鰲 #年會 #2020 #2020年 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》意法半導體公布Q1財報 估Q2營收下滑 14:152020/04/27 財經 《業績-半導體》淡季不淡vs.業外轉虧 聯電首季EPS 0.19元 17:052020/04/27 財經 蔚來汽車︰預計2020年銷售額正增長 21:052020/04/27 財經 《科技》防疫需求激增 UVC LED供應鏈供貨吃緊 16:312020/04/28 財經 《業績-鋼鐵》世豐首季EPS達1.14元 Q2在手訂單仍穩 13:072020/04/29 財經 台南3重劃區成房市新寵兒 房價親民、生活品質高 ！ 14:422020/04/29 風格 《科技》TrendForce：疫情致旺季遞延 今年晶圓代工下修至年增5~9％ 14:492020/04/29 財經 台南成房市新寵兒 3重劃區房價親民、生活品質高 ！ 14:522020/04/29 財經 標普對2020年台灣主權評等維持不變 20:422020/04/29 兩岸 2020獨立董事論壇 獨董三職能 興利除弊並重 04:102020/04/30 財經要聞 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 正名荷蘭在台辦事處 國台辦：反對荷台發展官方關係 - 兩岸 - 旺報 記者搞錯篩檢數據 川普狠K：難怪沒人認識你 - 兩岸 英國擬訂新戰略 要大陸對疫情大爆發負責 - 兩岸 - 旺報 川普欠中國銀行數千萬美元？美媒認錯道歉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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