氣動元件大廠亞德客-KY第一季EPS雖從去年同期3.63元降至2.14元，4月接單及出貨均比3月好，合併營收可望續創單月歷史新高，目前在手訂單超過人民幣3億元，5月全面加班趕工。法人預估，第二季出貨及合併營收均可比去年同期成長一成。今(30)日股價大漲14元而以552.0元開出，目前呈現大漲走勢。

亞德客昨(29)日參加線上法說會前公布第一季財報，第一季合併營收人民幣7.33億元、年減1％，營業毛利3.19億元，營業利益1.61億元，稅後淨利0.94億元。若以新台幣計價，首季合併營收31.57億元、年減幅11％，稅後淨利4.04億元，EPS為2.14元。亞德客指出，亞德客第一季合併營收及獲利均比去年同期衰退，係因大陸廠配合當地防疫政策而延後開工所致。

亞德客表示，2018年中爆發中美貿易摩擦之後，客戶需求轉趨保守，直到2019年8、9月貿易摩擦趨於和緩，客戶剛性需求慢慢回溫，今年亞德客除自動化設備及5G相關產業客戶需求增溫外，大陸計畫未來5年，斥資人民幣4.8兆元，發展新智能城市在內等新基礎建設，亞德客3月起開始接獲來自新基建相關產業需求，4月接單及出貨金額都比3月好，5月需要全面加班趕工。

亞德客表示，亞德客目前在手訂單超過人民幣3億元，因應訂單需求，亞德客3月也在原本資本支出計畫之外，增加投資人民幣5千萬元，添購氣動元件自動化設備設備，第二季產能及稼動率都比第一季顯著增加，第二季出貨要看接單狀況，會比去年同期成長。今年營運目標是比總市場年增幅，再多增加一成以上。

(工商 )