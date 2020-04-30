日前世界衛生組織WHO在官網意外刊登瑞德西韋在大陸臨床試驗失敗的消息，導致市場失望情緒出籠，不過，美國藥廠吉利德最新數據顯示，抗新冠肺炎用藥「瑞德西韋」確實取得正面效果，根據試驗結果，使用瑞德西韋的確診患者，恢復速度比使用安慰劑者快上31%。有鑑於此，美國總統川普也要求美國食品藥品監督管理局(FDA)加速批准該藥。

根據發布的試驗結果觀察，1063名患者當中，使用瑞德西韋的患者住院時間為11天、死亡率為8.0%；反之，使用安慰劑患者住院時間為15天、死亡率則為11.6%。此外，吉利德也指出對早期投藥患者有62%能出院，晚期才接受治療者，數據降至49%。試驗表明瑞德西韋在對抗新冠肺炎上具有「積極效果」。

防疫大將佛契在白宮記者會上公布研究結果，川普表示樂觀其成並稱，「我們希望可以快速批准瑞德西韋，尤其是那些有效的事情」。

至於佛契則指出，「儘管改善31%的病況，不能代表完全痊癒，但已經能證明該藥可以阻止病毒，也樹立了新的護理治療標準」。

另外，據外媒報導，川普也正組織一項曼哈頓計劃式的努力，以減少開發新冠疫苗所需的時間，目標是至年底時為大多數美國民眾提供足夠的劑量。知情人士表示，計畫將召集私營製藥公司與政府機構、軍方一起開發疫苗，並試圖將其發開時間縮短多達八個月。

(中時電子報)