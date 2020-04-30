因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，視訊會議服務需求大增，讓主打視訊服務的 Zoom 成為市場焦點。看準這塊大餅，Facebook(臉書)先前也宣布推出可跨平台使用、上限 50 人的 Messenger Rooms(話題圈)服務；無獨有偶，Google 也宣布原本僅向G Suite 一般用戶、Google Suite 教育版用戶免費開放的 Google Meet 視訊服務，免費開放給所有人使用，讓每個人都能夠透過科技被串聯在一起。
Google 透過官方部落格宣布，5 月起凡擁有 Gmail 電子郵件地址的民眾，都可以登入 Google Meet，並且開始享有和企業與教育用戶同樣的功能與服務，例如輕鬆排程、分享螢幕畫面、即時字幕，和選擇使用者偏好的版面配置等功能。這些服務預計在幾周之內向全球使用者陸續開放。據了解，Google Meet 視訊會議免費版有 60 分鐘的時間限制，但是這項限制在 10 月後才會啟用；換句話說，10 月以前都可無限制的使用 Google Meet。
Google 指出，自今年 1 月份開始，Google Meet 的每日尖峰使用量成長了 30 倍；截至 4 月， Google Meet 上共進行總計 30 億分鐘的視訊會議，且每天都有超過 300 萬名新的使用者加入；截至上週，單日加入 Google Meet 會議的人數已超過 1 億，顯示全球視訊會議的需求高漲。在極度倚賴視訊會議的此刻，Google 也透過部落格詳細說明了 Google Meet 在資安上的防護與努力，讓使用者可以更為安心。
Google 表示他們旗下的服務都遵守 GDPR、《健康保險流通與責任法案》，以及教育相關的 《兒童網路隱私保護法》( COPPA ) 和《家庭教育權利與隱私法》( FERPA ) 等，也就是使用者的隱私、個資都都獲得法規保護。也不會將 Google Meet 使用者資料用於廣告活動，或向第三方單位販售使用者資料。Google Meet 視訊會議服務提供主持人可以允許或拒絕某人加入會議、將參與者設為靜音，以及視情況移除參與者等選項；個人所發起的會議，不允許匿名 (沒有 Google 帳戶) 的使用者加入會議；所有視訊會議均會經過傳輸加密，資安上更為可靠。使用者可透過 Apple App Store 或是 Google Play Store 下載 Google Meet App，也可透過網路瀏覽器來加入 Google Meet 視訊會議。
針對個人、團隊、企業與機構，或是教育工作者在視訊服務上需求， Google Meet 進階服務中的各類功能都可對應。欲知詳情，使用者可以參考 Google 官方部落格，完整了解 Google Meet 的完整功能。
(科技)
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