面對「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」引發熱議，向來喜歡發表爭議言論的「惡漢」球評巴克利當然不可能錯過，他最近在受訪時，排出自己心目中史上最強前10名球員，喬丹毫無疑問被他列在第1，卻故意把「小皇帝」詹姆斯排在第7！

「在我心中史上最強的前10人，第一名當然是麥可喬丹，接下來是奧斯卡羅伯生、比爾羅素、張伯倫與賈霸，我要說的是，這4位排在喬丹後面的人，沒有前後順序之分，」巴克利說，「第6布萊恩，第7詹姆斯，第8是艾爾金貝勒。」

想也知道巴克利這些話一說出口，頓時引發外界不少抨擊，畢竟過去這兩三年期間，外界不斷激烈爭論到底布萊恩與詹姆斯誰比較強，甚至可以動搖到喬丹的籃球之神地位，布萊恩與詹姆斯怎可能排不進史上前5，巴克利擺明想炒作話題。

其實巴克利早已說過，雖然他很喜歡詹姆斯，卻相信詹姆斯的球風與打法，恐怕很難適應80或90年代，因為詹姆斯可能會很畏懼活塞壞小孩軍團當年的強悍防守，但巴克利畢竟是那個年代的球星，比起現在，他更力挺過往球星並不意外。

(中時 )