1.台積電(2330)：外資昨回補買超15,525張，加上昨夜ADR漲3.26%，今早終於攻克季線與300關，達303.5元。
2.美亞(2020)：擬配息1.85元、優於107年的1.4元，6月18日除息、7月10日發放，今早噴量衝18元新高價。
3.麗清(3346)：外資連7賣後止步轉買超，今早放量強彈逾8.5%。
4.廣華-KY(1338)：陸政策加持，營運踩油門，獲外資連三日買超，早盤股價續漲約5%。
5.大洋-KY(5907)：去年EPS 3.1元、五年新高，不理外資偏空操作，早盤挾量跳空漲停開出，雖未鎖住，仍維持逾6.5%漲幅。
6.旭暉應材(6698)：營運看步出谷底，股價持續量增價揚，早盤漲幅超過9%，有望再亮紅燈。
7.國巨(2327)：大陸反壟斷局核准合併基美，早盤攻高逾3%，克服外資賣超陰影。
8.康控-KY(4943)：美系客戶加持業績，股在於120元下方盤整結束，盤初攻上漲停，回補3月13日跳空缺口。
9.華建(2530)：寶佳猛吃股權，股價開盤即跳上18元，強勢漲停。
10.熱映(3373)：4月營收將公布，市場高度期待，再登漲停逼近百元，惟部分獲利了結賣單出籠，漲停打開。
11.建榮(5340)：大股東日東紡股價創新高，多方受激勵，再度大漲。
12.信驊(5274)：BMC出貨暢旺，外資升評且轉買超，早盤續漲逾2%，挑戰股后寶座。
13.穩懋(3105)：5G發威，Q1獲利年增9倍，加上三大法人聯手買超，股價上揚逾2%。
14.旺宏(2337)：第1季每股賺0.67元，快閃記憶體價格看漲，晨盤爆量強漲逾4%。
15.盛弘(8403)：全日不停機生產口罩熔噴技術不織布，早盤再衝上48.35元之波段高價，目前維持4.5%漲幅。
16.創業家(8477)：Q1 EPS1.13元，早盤漲逾2%。
17.康那香(9919)：3月EPS 0.24元，早盤噴量漲停，改寫前高。
18.緯軟(4953)：陸疫情好轉，樂看Q2需求，早盤漲逾5%。
19.直得(1597)：Q1 EPS 0.54元，年營收有望增10%，早盤觸及漲停。
20.國泰金(2882)：擬配息2元，外資昨轉買超8615張，早盤漲逾2%。
21.中化生(1762)：瑞德西韋取得正面結果，開盤跳空漲停慶賀，飛上50元及6年高點。
22.台耀(4746)：瑞德西韋實驗呈正面數據，今跳空漲停後遭獲利了結，漲幅收斂至7%。
23.玉晶光(3406)：基本面發燙，昨獲外資反手買超，今價量俱揚走高3%彈上季線。
24.盛弘(8403)：口罩商機不敗，股價水漲船高，晨盤挾量上衝5%，站上4年高峰。
25.中化(1701)：瑞德西韋報佳音，多頭歡欣鼓舞，晨盤放量跳漲5%。
26.和康生(1783)：一針關節注射劑獲健保核價，5月1日生效後將挹注新動能，晨盤聞訊飆漲7%，登波段高。
27.大立光(3008)：4月營收下周二公布，獲投信連6買卡位，早盤彈升3%，站上4000元大關。
(時報資訊)
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