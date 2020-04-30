可成（2474）今、明兩年毛利率可望重回「3」字頭，擺脫去年陰影。亞系外資指出，可成持續消化庫存，去年第4季可成庫存天數已經從3Q的83天降到60天，去年庫存天數高峰時的1Q甚至高達192天。在順利消化庫存壓力下，今明兩年的毛利率樂觀。

可成3月營收為76.8億元，年增3.6%，較2月躍增280%，高於市場預期，第1季營收為176億元，季減45%、但年增11.5%，全季營收高於預期，主因中國廠已全面復工，預估首季每股純益（EPS）約3.3元。

法人指出，受惠iPhone、iPad和NB（包括MacBook）的穩健需求，可成第2季營收無論年增或季增都將具有相當的成長性，其中，iPad和NB需求優於預期原因為居家辦公（WFH）趨勢不斷提升。

法人指出，今年可成毛利率H2會優於H1，H1因受到疫情中國封城等因素影響，這也是今年全年毛利率重回「3」字頭，會比較挑戰的原因。H2毛利率也會受惠於5G新產品出貨帶動，5G新品價格較高，產品組合有利毛利率提升。

(時報資訊)