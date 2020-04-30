五一連假將屆，為救府城觀光，台南市觀旅局推出「五一連假安心遊台南」活動，民眾只要走訪交通部「1968」APP所匡列的29處景點，上傳戴口罩與景點拍照打卡的照片，並標註「＃51連假我來台南安心遊」，即可至旅服中心、虎頭埤風景區、奇美博物館、烏山頭風景區等20處景點，兌換古蹟限定商品，

交通部觀光局日前推出「1968」APP，匡列台南29處提示景點成全台最多，引發台南市長黃偉哲質疑中央是在「汙名化台南」。黃偉哲30日上午態度軟化，接受中央說法「匡列點並非警示熱點、而是提示景點」，並稱「大家出發點是一致的」，呼籲中央與地方要合作。

觀旅局局長郭貞慧說，繼上回清明連假，台南4處景點被列入細胞簡訊11大景點後，遊客人數銳減，園區內的人數也都已遠低於管控人數上限，因此歡迎民眾連假安心遊台南，同時也將嚴格把關人潮疏導管制，防疫意識不鬆懈。

另外，黃偉哲也致謝中央，30日下午將送中央流行疫情指揮中心999朵火鶴花，除感謝指揮官陳時中與各醫護人員的努力，也希望能繼續維持零確診，保佑台灣疫情都「好好」（台語）。

(中時 )