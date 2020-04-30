中華電(2412)Hami書城於日前4月23日世界閱讀日，開放全台行動用戶免費下載書城「月讀包」，創下15萬人搶下載體驗，較去年成長1.5倍，也締造行動用戶一天內在Hami書城總計22萬分鐘的閱讀盛況，成功串聯全台體驗行動閱讀的魅力，顯見疫情期間，國人行動閱讀力大幅成長，閱讀電子書躍升成為重要休閒樂趣之一。

中華電表示，依Hami書城4月23日提供免費閱讀進行之用戶瀏覽行為分析顯示，今年最愛閱讀縣市前三名為台北市、新竹市與花蓮縣。在閱讀偏好上，各縣市也有所差異，台北市用戶以閱讀報紙時事居多、新竹市偏愛財經商管類的書刊、花蓮縣則以偏好閱讀近期最夯的《想見你》、《歲月靜好》等生活休閒類型的用戶居多，值得注意的是，新北市用戶多關心與疫情有關的書籍，如《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》，金門地區用戶則喜歡聽有聲書。

宅經濟發酵，中華電Hami書城即日起至5月20日止，Hami書城於中華電信全台服務據點提供免費閱讀服務，活動期間於中華電信服務據點登入Hami書城APP，即可暢讀Hami書城月讀包近8000本電子書刊與暢銷書籍，包括主要報紙以及橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域的熱門雜誌等。

(時報資訊)