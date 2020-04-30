最新數據顯示，上週美國原油庫存略低於預期，且汽油庫存和石油產量均有所下降，帶動原油價格強勢反彈，美國WTI期貨上漲22%，布蘭特原油也上漲10.2%，台塑四寶今全數飆漲，與原油關係最為直接的台塑化(6505)今強勢反彈，大漲逾4.5%，南亞(1303)更是大漲逾5.5%，台塑(1301)、台化(1326)漲幅也達4%，扮演貢獻大盤漲勢的重要權值股。

儘管目前全球新冠肺炎疫情警報尚未解除，但由於部分國家有意部分解封、小範圍開放經濟活動，故市場預期石油需求可望回升，原油價格也藉此獲得支撐力。

由於上週美國原油庫存略低於預期，加上汽油庫存、石油產量均有所下降，週三紐約交易所6月交割的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格上漲22%、報收在每桶15.06美元，倫敦交易所6月交割的布倫特原油期貨價格上漲10.2%，收於每桶22.54美元。

在新冠肺炎疫情衝擊下，原油價格直直落，台塑化第一季每股虧損1.05元，但虧損幅度卻是小於法人圈和市場預期，主因包括原料庫存已控制在低水準下，煉油業務的產品庫存時間差損失及庫存跌價損失低於預估，再者，公用事業業務的燃煤成本減少，且3月烯烴工廠稼動率仍達95%、高於原預估的90%。

展望第二季，由於新冠肺炎疫情尚未解除，加上產業庫存水準在春節期間大量堆高，法人預估，產業將處庫存調整期，預估煉油利差及烯烴綜合利差皆將低檔徘徊，台塑化第二季有機會力拼轉虧為盈，由於台塑、南亞、台化均有持股台塑化，一旦台塑化轉虧為盈，則其餘三寶第二季業外表現也可望轉佳。

(時報資訊)