日本國會周四通過25.7兆日圓(2410億美元)追加預算案，為涵蓋現金發放與紓困中小企業等創紀錄的緊急措施提供部分資金。

為對抗疫情，安倍政府日前推出規模約117兆日圓的緊急經濟對策，當中包含對全民發放10萬日圓的紓困金。

雖然這次日本國會在極短時間就通過該追加預算案，不過外界表示就日本的官僚制度而言，民眾真的要拿到紓困金恐怕還得等到5月底。

(工商 )