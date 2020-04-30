對抗疫情 日本國會通過2410億美元預算追加案 10:252020/04/30 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本國會周四通過25.7兆日圓(2410億美元)追加預算案，為涵蓋現金發放與紓困中小企業等創紀錄的緊急措施提供部分資金。 為對抗疫情，安倍政府日前推出規模約117兆日圓的緊急經濟對策，當中包含對全民發放10萬日圓的紓困金。 雖然這次日本國會在極短時間就通過該追加預算案，不過外界表示就日本的官僚制度而言，民眾真的要拿到紓困金恐怕還得等到5月底。 (工商 ) #日本國會 #日圓 #對抗疫情 #追加預算案 #發放 也許您會感興趣 推薦閱讀 日銀推無限QE 日經漲幅亞股之冠 23:262020/04/27 財經 酷碰券發放還要等 陳時中：目前還在紓困期 15:192020/04/28 生活 疫情三贏家 A股基金布局首選 04:102020/04/29 投資理財 快速紓困自營業者 蔡英文：十天內撥款八成 15:362020/04/29 政治 市場憂經濟放緩 日圓避險需求增 18:232020/04/29 財經 蔡英文視察「新北市汽車駕駛員職業工會」 了解紓困現金發放情形 21:152020/04/29 政治 股息2元 國泰金發現金263億 04:102020/04/30 財經要聞 好羨慕！全聯再發防疫慰勞金 04:102020/04/30 財經要聞 編‧輯‧室‧報‧告－振興階段應大開大闔 04:102020/04/30 產業特刊 美企凍結股利家數 超過前十年總合 04:102020/04/30 全球財經 財經熱門新聞 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 瑞德西韋療效驚人！ 川普要求快批准 - 財經 勞工紓困貸款 一銀鳴槍起跑 - 財經 抗新冠藥瑞德西韋試驗結果正面 歐美股大漲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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