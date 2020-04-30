被動元件四月起，包括晶片電容（MLCC）與晶片電阻等通路報價全面大漲，使類股短線大漲小回格局隱成形。該族群昨稍回檔短暫整理後，今持續開高走高，表現亮眼，可能的軋短空架構值密切追蹤。

雙龍頭國巨與華新科，在今年首季對第二季展望原本不同調，即國巨率先在三月喊漲，而且幅度滿大，但華新科卻按兵不動，直至四月法說會後，再印証需求真的火熱，而全面調漲MLCC與晶片電阻，華新科並認同晶片電阻的供需緊俏局面更勝MLCC。

由於國巨與華新科在去年同期的比較基期偏低，使旗下商品報價大漲後的第二季與下半年營運及獲利成長相對看俏，吸引法人持續默默回補。此外，國巨將在第三季購併美商基美，並在Q3認列基美營收，使該股營收收爆發空間更令市場關注。

目前國巨係報漲2.89%，為391元；華新科則上漲1.42%，為214元；其他被動元件雞犬升天股票，包括九豪亮燈漲停板，另華容、大毅、信昌電、凱美、奇力新、立隆、立敦、蜜望實、光頡及今展科等也多大漲，展現該族群係短線強勢主流股之一的氣勢。

(工商 )