全球暖化與氣候變遷導致愈來愈多生態環境問題，台科大建築系學生設計幫助珊瑚復育的「珊瑚共生復育系統」、乾旱地區建築牆面集水裝置「仿生呼吸帷幕」、有助河道防洪的「生態補丁」，3件作品獲有「設計屆奧斯卡」之稱的德國iF設計新秀獎（2020 iF Design Talent Award）Winner獎肯定。

德國iF設計新秀獎專為學生設立，也是全球專為年輕設計師舉辦的設計獎項中，最具影響力的競賽之一。今年競賽依據聯合國「永續發展目標」作為參賽主題。

台科大校長廖慶榮表示，台科大學生積極關心公共議題，透過創新設計解決人們生活需求，同時友善地球環境；為求作品的可行性，還透過建模模擬實際情形，兼具實務性與創意。

獲獎作品「珊瑚共生復育系統（RE-HABITAT）」是模組化的珊瑚與共生藻修復系統，由台科大建築所學生謝宗穎、黃宣庭共同設計，概念是重新利用死掉的珊瑚咕咾石，做成可自由組裝的珊瑚生態廊道，不受海底地形影響，讓珊瑚與藻類共生，幫助珊瑚復育。

謝宗穎表示，珊瑚白化問題相當嚴重，尤其藻類對海水溫度敏感，海水溫度上升會使藻類離開，進而造成珊瑚白化。「珊瑚共生復育系統」可以讓藻類附著，延長珊瑚跟藻類的共生時間。

另一獲獎作品「仿生呼吸帷幕（Architexture）」是台科大建築系龔照峻、蔡沛淇為乾旱地區設計可集水的建築表皮，靈感來自仙人掌等乾旱地帶植物的葉子，利用環境日夜溫差大、清晨易起霧的特點，透過建築表皮的網狀結構讓水份附著表面，再沿著帷幕往下匯集，轉化為生活用水。

龔照峻表示，作品模仿植物行為應用在產品上，透過數位建模轉化植物葉子造型為建築表皮，前期投入許多時間研究植物與氣候，期待可應用在美洲、非洲、澳洲等乾旱地區，用簡單的方式提供乾淨用水。

「生態補丁（Ecological Band-Aid）」由台科大建築系葉芷婷設計，以自然土壤及植栽取代人工河堤，可順著河川流動停留在河道的侵蝕面，像補丁一般填補河道，不但可以自然修復河道，還可增加生物棲息地。

(旺報 )