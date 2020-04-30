台南市新化高中傳出群聚腹瀉，128名學生學生從28日晚間至29日中午陸續出現腹痛、腹瀉等腸胃不適，衛生局調查截至29日傍晚，多數學生症狀緩解，衛生局派員調查該校及供應該校午餐3家團膳供應商，針對團膳作業場所環境衛生缺失責令限期改正，並就學校及團膳供應商留存的食餘檢體及相關工作人員進行採樣送驗，釐清事件發生原因。

新化高中共1236位學生，傳出腹瀉的包括一年級8名、二年級107名及三年級13名，3個年級分別由3家不同團膳廠商供應，衛生局派員至該校及供應該校午餐3家團膳供應商進行調查。

衛生局提醒，即將進入夏季，各地高溫達30度以上，團膳業者應注意供應餐食保存及運送溫度及時間，學校也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全。若經檢驗及調查結果認判定為病原性微生物所引起食品中毒，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，將處6萬元以上2億元以下罰鍰，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項或食品業者登錄。

衛生局呼籲，食品業者務必做好自主管理，如出現身體不適症狀請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的五要原則：1.要洗手：調理食品前後都需徹底洗淨，有傷口要先包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4.要徹底加熱：食品中心溫度超過70℃細菌才容易被消滅。5.要注意保存溫度：低於7℃才能抑制細菌生長，室溫不宜放置過久。

(中時 )