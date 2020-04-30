錢櫃KTV大火燒死5人、也燒出公安問題，臺北市長柯文哲被幕僚爆，常到錢櫃董事長練台生家吃飯，柯昨否認還稱「那是小英，不是我」，引起政壇譁然，但隨即遭總統府嚴重否認。對此，臺北市議員羅智強表示，練台生若還能因此逍遙法外，那民進黨，再也別提這二字！

羅智強今30日在臉書PO文指出，錢櫃大火5死48傷，業者「安檢過關、設備就關」，騙財騙命，可謂無良至極！

他強調，首先，練台生已經涉及刑法「過失致死」罪之嫌。他更知道「練台生一定會推給屬下，說他大老闆很忙，不會去管這麼細的事」。「錢櫃不是只有意外那一天把消防設備關掉，媒體報導從3月關到現在；也不是只有林森店這樣做，臺北市的6家就有4家不合規定」。

羅智強說，他要強調的是，「安檢過關、設備就關」已經是練台生領導下的錢櫃文化，「難道他會完全不知情？練台生躲起來，是有法律界的高人指點，就是要從現在開始切割，未來要告訴法官「這些都是部屬背著我做的」。「如果這樣就能脫罪，那台灣未來，還有公理嗎？」。

他(羅)向大家解釋，「為什麼練台生敢拿人命開玩笑？就是因為在台灣，罹難者的判賠金額太低，讓業者覺得，意外事故的機率X賠償金額，小於關掉消防設備能夠帶來的利潤」。羅智強建議，改變就從臺北開始。「市府應協助罹難者家屬與重傷者，比照美國的『懲罰性賠償』，往生者每人至少10億，重傷者至少1億，告到他倒，看誰還敢把拿人命來撥算盤！」

他稱讚柯P，在他和國民黨臺北市議員遊淑慧、戴錫欽的呼籲下，說自己(柯)覺得很慚愧，要代表臺北市政府表示歉意。知錯者勇，相較於練台生仗恃媒體的勢力，避不現身，想要切割責任，柯鞠躬道歉，至少是一種誠意。

羅智強痛批，「只有道歉是不夠的，柯文哲和蔡英文，也別比賽誰沒和練台生吃飯！尤其是蔡英文，少在那邊扯沒去練台生『家裡』(地點哪裡？)吃飯的鬼話！蔡英文和練台生等媒體老闆的好關係，媒體政壇誰人不曉？年代最近得到那麼多的政府標案」，難道民進黨政府內部，沒有「年代門神」？真要展現不怕練台生的媒體王國，就用政府力量，出來協助受害人天價求償！

錢櫃如果惡劣到如此地步，練台生還可以逍遙法外，那麼民進黨，再也別提『公道』二字！」。

PO文一出也引來許多網友正反兩面論戰，挺羅派的網友認為，「練台生，踹共」、「當初說台灣會被某媒體巨獸赤化，結果自己養出更大隻的」、「一把火燒出綠營的宣傳工具、打手」、「好幾條寶貴生命，喚不醒無良政府」、「顏色對了！朝廷就不會治罪啦」。

但也有些網友不贊成羅的說法，「到底是誰關了消防警報系統及灑水設施，這才是重點，不要模糊焦點啦」、「民進黨爛，國民黨更爛」、「大火查清才是重點，其他等查完再說吧」。

羅智強今30日在臉書貼文痛批練台生。(圖/翻攝自 羅智強臉書)

(中時電子報)