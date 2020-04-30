大陸國家統計局今(4／30)日公布4月製造業PMI為50.8％，比上月回落1.2個百分點；非製造業商務活動指數為53.2％，比上月上升0.9個百分點；綜合PMI產出指數為53.4％，比上月上升0.4個百分點。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.1％和50.2％，比上月回落1.5和1.3個百分點；小型企業PMI為51.0％，比上月上升0.1個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數低於臨界點。

生產指數為53.7％，雖比上月回落0.4個百分點，但高於50.0％，表明製造業生產量環比繼續回升。

新訂單指數為50.2％，比上月回落1.8個百分點，表明製造業市場需求環比升幅收窄。

原材料庫存指數為48.2％，比上月回落0.8個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅加大。

從業人員指數為50.2％，雖比上月回落0.7個百分點，但高於臨界點，表明製造業企業復工返崗人員繼續回升。

供應商配送時間指數為50.1％，比上月上升1.9個百分點，表明製造業原材料供應商交貨比上月加快。

(旺報 )