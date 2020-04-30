台南六甲區火鶴花的栽種面積，占台南之首，為了推廣在地花卉，協助花農度過疫情衝擊，同時響應市府母親節火鶴花傳情活動，六甲區公所贈送火鶴花給公所同仁、里長、媽媽長，及衛生所醫護人員，感謝他們對防疫工作的付出，大家收到美麗的花朵都十分開心。

六甲區火鶴種植面積約20公頃，是台南最大產區，看似火焰般的花朵表面有蠟質光質，花朵中心的花序呈現圓柱形，觸感平滑，葉柄堅硬細長，適合當插花花材；若將火鶴花盆栽，置於室內光窗戶旁且光線明亮處，可持續開花長達7周以上。

六甲區長陳啓榮表示，火鶴花語則有熱情、關懷、祝褔意思，今年算是「特別」的母親節，就用火鶴花代表他感恩的心，向六甲區衛生所醫護人員、里長、媽媽長及所內同仁，說出感謝。

陳啓榮也希望，還在考慮母親節禮物的人，多多利用在地小農的火鶴花來表達心意，並可向六甲區農會推廣組電洽採購（06-6983-632）。

(中時 )