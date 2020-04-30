鐵路警察李承翰因執勤被逃票的鄭姓嫌犯持刀刺死，嘉義地方法院今天一審宣判，法官認定判處鄭姓兇嫌有精神上問題，一審判決無罪，諭令鄭嫌50萬交保。

被告律師說鑑定人對被告行為觀察丶智力測驗76分，及心理鑑定認有被害妄想症，陳述鄭嫌是在幻聽對話中揮刀，符合刑法19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」

公訴檢察官不否認鄭嫌有病，但事發當下，嫌犯是具有辨識力及控制力，並非全面性的心神喪失，並提出相關證人口供，認為鄭嫌會殺人是憤怒而非恐懼，不能因為有思覺失調症就保護他的犯罪行為。

李承翰父親李增文在審判長請他陳述意見時，強調鄭嫌買刀坐火車，就是要預謀犯罪，且是衝著警察而來，並指被告罹患思覺失調症的鑑定，時間上過於倉促，不夠客觀，希望法官能還家屬一個公道，重判被告死刑。未料今天法院仍依嫌犯有精神疾病問題判無罪，引起各界譁然。

(中時電子報)