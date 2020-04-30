面對新冠肺炎，台灣防疫成效有目共睹，其中中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表現亮眼，人氣高漲。對此，資深媒體人韋安認為，陳時中是「百年一遇的抗疫神人，也是百年一遇的政治奇才」，不出來搞政治，實在太可惜了。

陳時中人氣高漲，民眾對台灣防疫佳績相當驕傲，不過，日前有評論認為，兩相結合成了一面得意自滿的保護殼，因此陳時中或蔡政府帶著政治性的動作，會被美好表象遮掩。舉例來說，敦睦艦隊爆發群聚事件時，有官兵拒絕接受高雄市的疫調，當時高市府曾說要重罰，陳時中則公開表示，他們沒有法定義務；此外，高雄市想做防疫兵推，陳時中也說沒必要。有評論認為，陳時中的言行也頗有政治斧鑿之跡。

韋安則在臉書形容，陳時中是「百年一遇的抗疫神人，也是百年一遇的政治奇才」。他認為，陳時中不出來搞政治，實在太可惜了。

網友則回應表示「2024民進黨打擊柯P的王牌」、「他一直都在搞」、「每天都在搞」、「假道學」、「不要被表面騙了」。不過也有許多挺陳時中的網友「陳部長辛苦你了！台灣有你真好」、「防疫五月天，台灣好，台灣什麼都好，有這麼用心認真專業的團隊守護人民的健康，感謝第一線所有防疫醫護人員，謝謝您們」、「感恩有你的領導，我們辛苦的醫護相關人員才能持續把關，大家都辛苦了」。

(中時電子報)