本(4)月27日深夜1時許，橫科派出所員警接獲民眾報案，指稱有一名男子獨自在巷弄內徘徊許久，可能需要協助，警員黃㛄晴到場處理，發現係一名鄭姓男子(82年次)在巷內徘徊，員警見狀便主動上前關心，但鄭男卻無法應答，所幸員警黃㛄晴憑藉著愛心及耐心不斷關懷，終於打開鄭男的心防向員警聊天，但鄭男的表達能力仍不甚清楚，員警嘗試了許久，還是無法得知鄭男身份，機警的員警於是想到，請鄭男寫自己的名字，並透過M-POLICE警用電腦查出鄭男的身分，經比對後原來鄭男家就住在附近，員警立即徒步陪同鄭男返家。

員警陪同鄭男返家按電鈴時，鄭男的父母也非常訝異，鄭男父母向員警表示，因鄭男思緒較遲緩，需要時常照看著他，當(27)日鄭男趁著家人不注意時自行走出家門，還好只走到住家附近的巷弄徘徊，所幸並未發生危險，事後家屬也對員警的敬業精神感到讚賞，也非常感謝員警能即時給予協助護送返家，沒有讓他們的家人遭受危險及風寒。

(中時 )