（「勞工紓困貸款」申請文件。圖／邱琮皓攝）

為協助受疫情影響勞工度過生活困難，勞動部最新的「勞工紓困貸款」方案今（30）日將正式上路，在首批承作的銀行出現人潮。記者實際走訪公股銀行依照流程辦理貸款，整趟申請流程約10分鐘，待申請完、確認資格後，再到銀行辦理對保。

紓困貸款上路首日，上午不到九點，銀行外就出現約莫10來個排隊民眾，都是要來申辦紓困貸款。有幾名知名科技大廠產線員工上班前相約來申辦，也有幾名正在無薪假的製造業勞工前來申請，希望能度過難關。

據詢問，公股的行員前幾天就開始進行教育訓練，會針對勞工的工作年資、公司情況多做詢問，遇到可能不會受到疫情影響的行業，也會主動提醒申請民眾可能資格不符，名額有限、希望能讓給其他更有需要的人。

勞動部29日公布「勞工紓困貸款」方案，為協助受疫情影響勞工度過生活困難，由中小企業信用保證基金提供信用保證，每人貸款10萬元，貸款期限3年。這項方案今（30）日將正式上路，貸款名額50萬名。

至於沒有參加勞保者，但仍有工作事實、工作收入者，勞動部強調，「也可以申請」，有需要民眾，只要到公布的承貸銀行，建議選擇自己平時有往來銀行辦理，只要填寫申請書、聲明書及檢附個人身分證件，不論臨櫃或線上都可辦理。

(工商 )