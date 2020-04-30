海外疫情蔓延對大陸經濟的二次衝擊開始逐漸顯現，今(4／30)日公佈的4月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.4％，較3月回落0.7個百分點，重返收縮區間，顯示製造業景氣不佳。

這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致，大陸國家統計局公佈的4月製造業PMI為50.8％，較3月回落1.2個百分點。

(旺報 )