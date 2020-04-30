陸經濟受海外疫情衝擊顯現 財新4月PMI降至49.4％ 10:372020/04/30 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸經濟受海外疫情衝擊顯現，財新4月PMI降至49.4％ 。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海外疫情蔓延對大陸經濟的二次衝擊開始逐漸顯現，今(4／30)日公佈的4月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.4％，較3月回落0.7個百分點，重返收縮區間，顯示製造業景氣不佳。 這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致，大陸國家統計局公佈的4月製造業PMI為50.8％，較3月回落1.2個百分點。 (旺報 ) #製造業 #pmi #大陸 #國家 #統計局 也許您會感興趣 推薦閱讀 原物料斷鏈 嘉縣南市無薪假創新高 04:102020/04/26 地方新聞 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 任正非：陸製造業處境艱困 不能有太多幻想 17:492020/04/26 財經 專家傳真－新冠肺炎給予台灣科技業的啟示 04:102020/04/27 產業特刊 陸惠台疫變 對兩岸台商區別待遇 04:102020/04/28 焦點新聞 美究責撤供應鏈 陸嚴陣以待 04:102020/04/28 兩岸要聞 路透預估：大陸4月官方製造業PMI料降至51 15:062020/04/28 兩岸 霸菱：四原因 亞股中相對看好越南 12:042020/04/29 財經 金磚外長視訊 王毅：支持世衛 共抗疫 01:112020/04/30 焦點新聞 匯率期貨趨勢專欄－經濟放緩 日圓避險需求增 04:102020/04/30 證券．權證 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 正名荷蘭在台辦事處 國台辦：反對荷台發展官方關係 - 兩岸 - 旺報 記者搞錯篩檢數據 川普狠K：難怪沒人認識你 - 兩岸 英國擬訂新戰略 要大陸對疫情大爆發負責 - 兩岸 - 旺報 川普欠中國銀行數千萬美元？美媒認錯道歉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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