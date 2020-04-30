有關北韓領導人金正恩生死，國安局長邱國正答詢民進黨立委蔡適應質詢時指出，「他有病才會去...」蔡適應問金正恩是否身體健康？邱國正說：「他有病才會去...」蔡問，所以是否金正恩確實生病，但嚴重到何地步眾說紛紜？邱國正說：「對對對。」

邱國正在答覆民進黨立委王定宇時補充表示，金正恩有病，這不是他個人看法，這是從公開情報可以看到。

當蔡適應問南、北韓、日本或美國部隊是否有異常，邱國正說沒有特別調動。王定宇問邱國正金正恩是否還掌握權，邱國正強調，目前沒有異常。

另國民黨立法委員江啟臣質詢有關北韓領導人金正恩生死，邱國正說，外界眾說紛紜，國安局有資訊，也比外界知道的多，但不方便在國會上公開說。邱國正說，他會請相關部門私下向江啟臣報告，公開說，情報來源可能會被掌握。江啟臣問，國安局訊息是否會比媒體更多？邱國正說是。

江啟臣表示，若北韓政權產生混亂，造成的區域影響為何？我國在區域戰略上，應如何準備？邱國正表示，北韓很封閉，有核彈、飛彈等軍備，若有狀況產生的影響範圍，不只我們中華民國台灣，包括南韓、日本也在影響範圍內。

(中時電子報)