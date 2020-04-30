新冠病毒在美肆虐，至今確診已破百萬、並造成5.8萬人死亡，超越越戰陣亡人數。不過美國總統川普對此先前除了樂觀表示「這代表最糟糕的日子已過去」之外，並於28日在推特上解釋，「確診破百萬的唯一理由是，美國檢測能力比任何一個國家還要好」。
川普在推特上表示，「美國傳出確診新冠肺炎達到百萬的唯一理由是，我們的檢測能力比任全世界何一國還要強！其他國家在這一點落後我們，因此確診數才比較低」。
不過此言一出，立刻遭到網友翻舊帳打臉。有網友拿出先前川普2月推文，當時稱「新冠病毒在美國早已控制得當，我們與每一個相關國家緊密聯繫，CDC以及WHO一直努力工作，他們非常聰明」。
也有網友引用圖表指出，根據網站「our world in data」引用各國官方數據統計，截至28日為止，全球每千人接受檢測人數最高的國家為平均137.8的冰島，其次是63.49的盧森堡，而美國則排名第17。
有網友表示，「南韓已檢測6千萬人，而美國共有3億4千萬人，我們平均每千人的檢測人數仍低於任何一個已開發國家；但我們仍要慶幸的是，川普讓美國比辛巴威更偉大了？」。
(中時電子報)
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