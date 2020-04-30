新冠病毒在美肆虐，至今確診已破百萬、並造成5.8萬人死亡，超越越戰陣亡人數。不過美國總統川普對此先前除了樂觀表示「這代表最糟糕的日子已過去」之外，並於28日在推特上解釋，「確診破百萬的唯一理由是，美國檢測能力比任何一個國家還要好」。

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

川普在推特上表示，「美國傳出確診新冠肺炎達到百萬的唯一理由是，我們的檢測能力比任全世界何一國還要強！其他國家在這一點落後我們，因此確診數才比較低」。

不過此言一出，立刻遭到網友翻舊帳打臉。有網友拿出先前川普2月推文，當時稱「新冠病毒在美國早已控制得當，我們與每一個相關國家緊密聯繫，CDC以及WHO一直努力工作，他們非常聰明」。

Trump knows it's not the ONLY reason. The other reason for one million cases is he blew the opportunity to reduce that number.



Trump minimized the risk of the virus and talked up the DOW, valuing the markets more than American lives. pic.twitter.com/NIllMiJASu — Eric Applebaum (@applebaum_eric) April 29, 2020

也有網友引用圖表指出，根據網站「our world in data」引用各國官方數據統計，截至28日為止，全球每千人接受檢測人數最高的國家為平均137.8的冰島，其次是63.49的盧森堡，而美國則排名第17。

Well this is awkward :/ pic.twitter.com/C2xft7ebMY — ems (@emsdi1) April 29, 2020

有網友表示，「南韓已檢測6千萬人，而美國共有3億4千萬人，我們平均每千人的檢測人數仍低於任何一個已開發國家；但我們仍要慶幸的是，川普讓美國比辛巴威更偉大了？」。

(中時電子報)