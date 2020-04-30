創業家(8477)公布第1季合併財報，單季營收12.82億元，年增12.05％，營業毛利為2.7億元，毛利率21.05％，稅前淨利為0.46億元，稅後淨利為0.36億元，年成長87.08％，淨利率2.80％，五項指標皆創上櫃後的單季新高，歸屬母公司淨利為0.28億元，年成長39.21％，每股盈餘1.13元。

公司指出，今年1月爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，嚴重衝擊許多產業，而電商成為這波經濟風暴下逆勢成長的產業之一，創業家因應疫情升溫，農曆年後立即成立「防疫專區」，帶動防疫相關商品銷量大幅成長；疫情期間更因民眾降低外出頻率，促使宅商機發酵，其中如民生必需品「衛生紙」第1季業績較去年同期成長近2倍、「即食商品」Q1總銷量年成長也超過3成，拉抬Q1整體營運動能。

創業家與金流、物流、支付、行銷、異業等各項策略夥伴積極合作，提供更多元化的購物與優惠方案，並積極落實公益與環保等企業社會責任。資策會最新發表的網購行為調查中，創業家(生活市集)為台灣消費者最常使用B2C平台TOP5。另外，旗下新時代電商的運動戶外休閒B2B2C平台「運動市集」本季也受惠於居家運動、戶外露營等相關需求，訂單數穩定成長，3月份交易額較前月成長近7成。

第2季創業家將持續進行「深化策略性品類經營」、「擴大品牌分眾商機」、「點數多元應用挹注回購」等三大年度發展策略，善用AI與大數據驅動決策的核心方針，鎖定當前大環境市場趨勢及高回購商品品類深耕，達到精準分眾的行銷策略。

生活市集也獲2020年LINE Family Club - The Best Brand殊榮，成為激烈評選後勝出的5家企業之一，生活市集更是唯一入選的網路暨電商品牌。生活市集看好行動商機是未來的行銷趨勢，2013年率先投入LINE數位行銷的經營，迄今已有7個官方帳號，超過9,000萬個好友數，有了LINE作為強大的策略行銷夥伴，並善用各項數位行銷渠道，目前行動端業績已占全站訂單數的超過8成。

(時報資訊)