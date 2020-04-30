中國大陸經濟活動逐步恢復，以中國大陸為主要市場的連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）營運可望重返正軌，帶動股價自23日除息以來走勢穩健，昨（29）日一度勁揚4.04％、歷時5天便順利完成填息，今（30）日續開高穩揚逾2％。

雅茗2019年合併營收創22.17億元新高，年增2％。在本業營運能力回升、業外虧損減少近9成下，歸屬母公司稅後淨利創1.29億元次高，年增達25.5％，每股盈餘（EPS）3.8元則創歷史第3高。董事會決議約配息2.5元、配股0.5元。

由於新冠肺炎疫情直接衝擊中國大陸門市營運，雅茗2020年首季自結合併營收創2.77億元新低，季減45.02％、年減49.62％，不過，隨著消費力道與復工率顯著提升，3月自結合併營收6679萬元，月增92.31％、年減58.27％，表現已谷底彈升。

為在疫情期間支持協助加盟商，雅茗2、3月祭出特許權使用服務費減免的特殊扶助方案。集團表示，此舉雖使單月營收略為減少，但集團現金流足夠、也使加盟商具備持續經營能力，展現與加盟商共體時艱、共渡難關的決心。

雅茗表示，中國大陸疫情3月中旬後逐漸獲得控制，民眾已開始恢復正常生活，門市銷售杯數均較谷底時倍增，反應民眾恐慌心態已逐步消弭，經濟活動回歸正軌應指日可待。同時，「快樂檸檬」3月初迄今新簽約加盟店仍持續增加，今年新展店目標維持500店不變。

(時報資訊)