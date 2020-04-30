財政部北區國稅局表示，依所得稅法第66條之9第2項第2款規定，營利事業經會計師查核簽證之次一年度虧損，可自當年度未分配盈餘減除。

「次一年度虧損」若符合所得稅法第39條規定並經稅捐稽徵機關核定者，仍可適用扣除以後十年之純益。

「次一年度虧損」若要抵減「未分配盈餘」必須以「依財務會計規定且經會計師查核簽證之稅後虧損」及「僅限前一年度」為限。

但財政部表示，今年因應疫情，今年Q1虧損額度也能適用於2018年未分配盈餘。

舉例來說，企業B在2018年有未分配盈餘300萬元，但B今年首季已發生虧損100萬元且經會計師簽證。

在現行制度下，B今年的虧損還無法減除2018年度的未分配盈餘，實際稅負為15萬元（300萬元x5％）。

不過，B今年受惠於疫情條款、國稅局認定上半年虧損為200萬元，則B在申報2018年未分配盈餘時只有100萬元計稅（未分配盈餘300萬元-今年上半年虧損額度200萬元），按照5％未分配盈餘稅率、實際稅負為5萬元，相比現行制度節稅10萬元。

假設B企業上半年虧損，但下半年有盈餘，且全年轉虧為盈50萬元，明年報稅時，國稅局就會要求B要補繳原本節稅的額度，也就是2017年度的未分配盈餘稅額10萬元。

(工商 )