博鰲亞洲論壇30日宣布，2020年確定不舉辦年會，以在疫情蔓延之下保障參會代表健康和安全，不過論壇框架下的三場專題論壇會議的籌備工作仍在穩步推進。

博鰲亞洲論壇官網30日發布通知，當前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，人類衛生健康面臨嚴峻挑戰，世界經濟受到嚴重衝擊。為支持和配合國際社會的防疫措施，保障參會代表健康和安全，博鰲亞洲論壇理事會經過慎重研究，決定2020年不舉辦年會。

博鰲論壇稱，在年會之外，有關各方也希望論壇在可能的情況下繼續舉辦其他活動。論壇將在前期已經舉辦多場線上研討會的基礎上，繼續邀請全球政商學界人士共同探討新冠肺炎疫情的影響和應對之策。論壇框架下的三場專題論壇會議的籌備工作仍在穩步推進。

其中包括今年11月在澳門舉辦國際科技與創新論壇首屆大會。中國十三屆全國政協副主席、澳門特別行政區前行政長官何厚鏵將擔任大會主席。此外，論壇還將在下半年舉辦全球經濟發展與安全論壇首屆大會和第二屆全球健康論壇大會。當前的新冠肺炎疫情再次印證了舉辦有關專題論壇會議的重要性和必要性。

(工商 )