好市多因疫情取消內用座位區，最近再推出新餐點，炸雞組合（1腿+1排）、起司牛肉漢堡，引發網友熱議，今天有看到，還不錯，半夜不要亂發炸雞文，好餓。
網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，熟食部開賣炸雞一份89元，含1隻雞腿和1雞腿塊。原PO表示，外皮酥脆，雞腿鮮嫩多汁，腿塊吃起來也不柴，整體來說蠻划算的，是外帶的好選擇。
貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「今天有看到，真的不錯！以後不去麥當勞了」、「 是還不錯吃啦～蠻多汁的」、「雞肉的部分很多汁」、「半夜不要亂發炸雞文，好餓」。
不過卻有更多網友持反對意見，「胖老爹的炸雞好吃多了」、「沒附飲料吸引力下降、CP值爆低」、「看到照片就不想吃了」、「皮很厚的感覺」、「爆雷」「台北人不知道丹丹的好」甚至有網友直言，同期的新品起司牛肉漢堡更好吃。
文章來源：Costco好市多 商品經驗老實說
(中時電子報)
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