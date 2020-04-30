清華大學109學年度申請入學將於明天（5月1日）下午5點放榜，招生策略中心在放榜前夕特別公布一支由學生團隊製作的放榜預告短片「人生實驗室」。清大招生策略中心主任王潔表示這是仿效美國麻省理工學院（MIT）公布放榜預告影片的傳統，清大想傳達的是進入清華這個「人生實驗室」，就像片中的學生用試管、燒杯，加入課業、社團、運動、愛情等配方，探索未知的可能。

3分鐘的短片由清華通識中心副教授、資深紀錄片導演蕭菊貞推薦曾修習影片製作且曾獲得校內外多個獎項的學生團隊執行，從編劇、導演、演出、剪輯及後製全由清大學生包辦。

主要編劇清華外文系大四生吳子憫表示，最想傳達給新生的清華特色是「只要你願意嘗試，在清華的學習就有無限可能」。她進入清華後發現自己對影像的興趣，卯起來選修了短片製作、基礎編劇、紀錄片實作、影像敘事力及虛擬實境（VR）環景攝影等課程，選修通識課多達56個學分，根本像是「通識系」學生。吳子憫也參與了短片演出，她表示畢業後想繼續朝演員之路邁進。

清華工科系碩一生張亘佑擔任短片導演一職。他從大學就讀清華期間，就累積了許多拍片的經驗，並曾參加公視的99秒校園影片競賽，獲得銅獎佳績。張亘佑說，身為一名理工人，卻有機會在大學生活中學習如何拍攝影片，並累積10件作品，「這絕對是在清華才有的機會。」

製作人清華中文系大四生李昕也是通識課的「重度愛好者」，除了拍片的相關課程，她還修過群眾心理學、鑑識科學的奧秘等課程，「只要你想的學的，清大都有。」她表示修改影片花了3個月，過程辛苦，但團隊還是一起完成了目標，也對影片成果感到十分滿意。

清大今年還有一項創舉，也就是郵寄紙本錄取通知卡片給約1千名正取生及3千名備取生。王潔表示這封錄取通知卡片也是一封邀請函，歡迎錄取生加入清華的「人生實驗室」。

(旺報 )