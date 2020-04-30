《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（30）日的國際新聞重點。

【1】加快復原速度！傳美將核可瑞德西韋治新冠

科學家可能已經找到治療新冠肺炎的可行方式，美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）29日表示，瑞德西韋能夠加快新冠患者復原的速度31%，《紐約時報》報導，美國FDA可能很快就會將瑞德西韋列為緊急使用核可藥物。

【2】連10聲爆炸！韓物流倉庫大火 釀38死10傷

韓國京畿道利川市一間物流倉庫施工現場29日發生大火，至今已釀成38人喪命、10人受傷。

【3】包括新冠 川普指陸卯勁要他敗選

美國總統川普周三說，他認為北京處理新冠肺炎疫情的方式足以證明，陸方「無所不用其極」，就是要讓他在11月總統大選爭取連任時吃敗仗。

【4】防疫不力 川普民調大跌15％

美國新冠疫情確診人數在29日突破100萬，死亡人數也超越越戰陣亡人數。美國聯邦眾議院議長裴洛西決定延長休會期，不照原先計畫在5月4日復會。這再次惹惱了總統川普，諷刺「瘋婆子」為首的民主黨議員一心只想度假，完全不管人民死活。

【5】哈伯望遠鏡發現 阿特拉斯彗星分解成30塊

原本可能是今年天文奇觀的阿特拉斯彗星（Comet ATLAS C/2019 Y4），已經在我們眼前瓦解了，哈伯太空望遠鏡的觀測發現，彗星已破碎為30塊。

(中時電子報)