職業工會代表呼籲政府紓困方案投保薪資限制放寬到3萬4800元，申請時間延長到六月底。（黃福其攝）

明天是五一勞動節，國民黨今天與職業工會代表召開「辛酸的勞動節！政府排貧紓困，勞工哀鴻遍野」記者會，呼籲政府對無雇主的勞工放寬紓困作為，包括投保薪資限制從2萬4000元放寬至3萬4800元，讓受惠的無雇主的勞工可擴增到約八成；申請截止時間從5月22日延長至6月底，避免因時間太短、程序繁瑣、資料備齊不易，導致多數勞工來不及申請。

國民黨文傳會主委王育敏呼籲，「10萬元勞工紓困貸款」僅第一年免息，只省1845元利息，未參加勞保之勞工還須檢附工作事實資料，也限制50萬個名額，且核貸程序繁瑣，恐讓很多有急需的勞工卻步，況且「貸款不是補助，總是要還的」，盼政府採行各國多實施的「排富後廣發現金」紓困政策，讓勞工在疫情衝擊下維持基本生活。

中華民國全國總工會副理事長鄭光明則呼籲政府廣發現金，不要再搞些有的沒的，增加麻煩。

主計總處最新統計，我國今年3月失業率上升至3.76％，是10個月來的新高；受疫情及無薪假人數升高影響，每周工時因「經濟原因」而低於35小時的就業者，3月升至26.1萬人，較2月大增3.5萬人，創下近15個月最高。另據勞動部最新資訊，無薪假實施事業單位共804家、人數1萬8265人，相較上期通報，增加216家事業單位、3444人，人數增幅達23.23％，無薪假人數也創下2009年11月以來新高。

王育敏指出，國民黨日前民調顯示，六成民眾認為疫情使自己或家人的收入減少，卻有逾六成民眾搞不懂紓困方案。政府宣稱紓困已發現金，但處處限制、設多項門檻，僅部分勞工受惠，卻有更多勞工得不到政府奧援，在勞動節前夕，仍須面對裁員減薪、放無薪假、收入銳減的困境，「蔡英文曾說勞工是她心裡最軟的一塊，但對勞工的紓困卻是最不足的一塊」。

職業工會代表多呼籲，投保薪資的門檻無法完全反映自營作業者受疫情影響的程度，盼政府放寬限制，讓更多受影響的勞工受惠。台北市勞工總工會副理事長譚秋英說，很多自營作業者年紀偏大、即將退休，雖然投保薪資較高，但家計負擔並不輕，甚至要繳房貸、子女學費、家庭費用支出等，面對疫情衝擊，收入可能減少很多，卻未列入紓困範圍中，很不公平、不合理。

台北市工人總工會理事長潘敏媛也指疫情影響生計者不只投保薪資2.4萬以下者，政府若真心要照顧無雇主勞工的基本生計，應放寬補助限制。

據勞動部規定，投保薪資2.4萬元以下者，去年所得稅申報未達課稅標準40.8萬元者，可領3萬元。中華民國全國職業總工會副理事長蔡宏駿建議，投保薪資的限制應比照課稅標準，以40.8萬元除以12個月，約3.4萬元，投保薪資的門檻應放寬至3萬4800元的級距較合理，一致性標準才不會讓紓困對象有太大落差。

蔡宏駿強調，若以投保薪資估算，約有130萬無雇主勞工可請領紓困補助，但其中約10萬到15萬勞工恐因所得稅申報達課稅標準，導致不符合申請資格，希望多餘的紓困預算可補助其他需要的勞工。

中華民國全國職業總工會秘書長李榖生認為，投保薪資在2.4萬元以下者多為剛出社會的年輕學子，面對突發性疫情衝擊，確實需要協助，但級距再往上的自營作業者承受家計負擔更大，這層級的勞工也非常需要政府即時紓困。新北市職業總工會理事長游麗玉認同投保薪資的門檻應放寬，甚至取消，只需要限制個人所得稅申報未達課稅標準者即可申請3萬元補助，政府既然要協助勞工渡過難關，就應減少限制。

職業工會代表們也指出，紓困申請僅一個月實在太短，很多申請者備齊資料都需要時間，盼延長到6月底。

王育敏總結說，政府針對自營作業者及無一定僱主勞工生活補助3萬元的紓困方案，應「顧及現實面、廣及所需面」，精準幫助到需要紓困的勞工朋友。職業工會站在協助勞工申請紓困的第一線，代表勞工表達心聲，政府應重視，並呼應民意修正相關限制，真正幫助勞工。

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